St. Veit Eine Million Euro fließt in Tankstellen-Umbau

In zwei Monaten sollen die Baumaßnahmen an der Völkermarkter Straße abgeschlossen sein.

Die Tankstelle wurde komplett abgerissen © Simone Dragy

Vor elf Jahren wurde die BP-Tankstelle an der Völkermarkter Straße in St. Veit von der Doppler Beteiligungs GmbH – ein Welser Unternehmen, das österreichweit 252 Turmöl- und BP-Tankstellen betreibt – erworben und vor fünf Jahren um ein Nahversorgungskonzept erweitert. Jetzt wurde die Tankstation komplett abgerissen. „In St. Veit war es an der Zeit auch die Tanktechnik und die Betankungsfläche dem neuesten Stand der Technik anzupassen. Diese Arbeiten wurden nach langwierigen und mühsamen Verhandlungen mit der Bezirkshauptmannschaft St. Veit im August begonnen“, so Doppler-Geschäftsführer Bernd Zierhut.