Country-Rock-Band „Unbranded“ spielen in ihrer eingängigen Weise neue und alte Western- sowie Country-Songs.

"Unbranded" spielt in der Erni-Bar © KK/Veranstalter

Die sechs Musiker der heimischen Country-Rock-Band „Unbranded“ spielen in ihrer eingängigen Weise neue und alte Western- sowie Country-Songs. So wird aus der Erni-Bar ein echter Westernsaloon, in dem dieses Mal im Country-Stil getanzt und gefeiert werden kann.

Konzert. Samstag, 31. 8., Erni-Bar, St. Georgen am Längsee, 20 Uhr, Tel. (04213) 21 84