Manu Pugger, hier in einem "Selfie", wechselt mit ihrem Friseurgeschäft nach Althofen © KK/PRIVAT

Noch bis 31. August hat Manu Pugger ihr Geschäft "Kopfkunst" in der Villacher Straße in St. Veit geöffnet. Dann schließt die 31-Jährige das Geschäft, um im Oktober wieder am Hauptplatz in Althofen zu öffnen: „Es muss vorher umgebaut werden", erklärt Pugger.