Am Sonntag findet die Ernte des Hopfens der Wimitz Privatbrauerei statt. Erntehelfer sind willkommen.

Bei der Hopfenernte ist die Arbeit vieler Hände gefragt © dpa/dpaweb

Vor allem nach einer stressigen Arbeitswoche kann das Ernten von Hopfen ein richtiger Wohlfühlfaktor sein. "Bei der Hopfenernte klaubt man unheimlich lang", sagt Josef Habich, Chef des Wimitz Bräu. Hopfen wächst an Stangen, ähnlich wie Weintrauben, wird er händisch gepflückt. Habich: "Wenn einer einen Kübel Hopfen meditativ zupfen will, dann dauert das eine Stunde." Dafür gibt es am Sonntag dann eine Erntemahlzeit und Bier vom Fass. "Für die ganz Fleißigen, die mehr zupfen, gibt es eine Überraschung", erklärt Habich.