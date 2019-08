Kleine Zeitung +

Frauenstein Feuerwehren rückten zu zwei Heckenbränden aus

Dienstag kurz vor 19 Uhr wurden die Feuerwehren Kraig und Treffelsdorf alarmiert. In Kraig stand eine Hecke in Brand. Auch die Feuerwehr Grafenstein wurde am Abend zu einem Heckenbrand gerufen.