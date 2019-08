Dienstag kurz vor 19 Uhr wurden die Feuerwehren Kraig und Treffelsdorf alarmiert. In Kraig stand eine Hecke in Brand.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden © FF Kraig

Die Feuerwehren Kraig und Treffelsdorf wurden am Dienstag kurz vor 19 Uhr zu einem Brandeinsatz in Kraig, Gemeinde Frauenstein, alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Hecke in Brand. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen.