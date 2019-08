Facebook

„Dirndlflug“ der Landjugend beim Umzug. Er findet sich in der Dokumentation wieder. © Markus Traussnig

In einem Monat, am 28. September, wird in St. Veit der 658. Wiesenmarkt eröffnet. Im Vorfeld der Wiesn sendet ServusTV am 6. September eine Reportage über den Veiter Wiesenmarkt.

Ein Produktionsteam war im Vorjahr vor Ort. Als Kameramann fungierte übrigens ein gebürtiger St. Veiter: Mario Barta, der unter anderem auch auch für „Red Bull Media House“ arbeitet. „An ihm haben wir gesehen, das jeder jeden kennt, alles ist viel persönlicher, familiärer“, erzählt Regisseur Claus Eckert aus München.