Festgenommen wurde jener Brandstifter, der am 7. März dieses Jahres das Feuer bei einem Wirtschaftsgebäude in Althofen gelegt hat. Ein 21-jähriger Steirer gestand die Tat.

Geklärt ist die Brandstiftung bei einem Wirtschaftsgebäude in Althofen vom 7. März © FF-ALTHOFEN.AT

Der Stall eines 22-jährigen Landwirts in Althofen war in der Nacht auf den 7. März dieses Jahres niedergebrannt. Zahlreiche landwirtschaftliche Geräte wurden beschädigt, mehrere Tonnen Heu ein Raub der Flammen. Tiere waren in dem Gebäude keine untergebracht. Im Zuge der Brandursachenermittlung konnten insgesamt drei Brandausbruchsbereiche lokalisiert werden, vom Täter fehlte bis zum vergangenen Wochenende aber jede Spur.