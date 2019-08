Bei dem Unfall, der sich am Samstag auf der Längsee Landesstraße ereignete, wurde ein 34-jähriger Mann unbestimmten Grades verletzt. Er wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Radfahrer wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert (Sujetbild) © (c) FUCHS JUERGEN

Auf der Längsee Landesstraße (L 84) in St. Georgen am Längsee wollte am Samstagnachmittag ein 63-jähriger Lenker aus Italien mit seinem Wohnmobil nach links in einen Campingplatz einbiegen. Dabei stieß er gegen einen 34-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk St. Veit/Glan.