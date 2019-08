Facebook

Die Feuerwehrleute konnten das Feuer löschen © Facebook/FF Brückl

Kameraden der FF Brückl mussten am Samstag in den frühen Nachmittagsstunden auf den Christofberg ausrücken. Durch Blitzschlag war ein Baum im unwegsamen Gelände in Brand geraten. Nur mit dem 3-achs-Pinzgauer Tanklöschfahrzeug war es den Feuerwehrleuten möglich, durch unwegsames Gelände zum brennenden Baum zu gelangen und diesen zu löschen.