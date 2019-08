Am Wochenende findet in Hirt wieder das traditionelle Familien-Flugfest statt. Auch Felix Baumgartner ist mit dabei.

Auch Felix Baumgartner ist beim Flugfest mit dabei © Veranstalter

Mitflüge mit fast 20 Fluggeräten, Show- sowie Rundflüge und vieles mehr: Das erwartet die Gäste beim Familien-Flugfest des Hirter Flugsportclubs am Wochenende am Flugplatz Friesach-Hirt. Natürlich darf auch heuer Felix Baumgartner mit seinen Flying Bulls nicht fehlen, der am Samstag auf dem Fest anwesend sein wird.

Zu sehen sein werden unter anderem die Flugmaschinen „Antonov II“, „Gyrocopter“ oder „Jak-52“. Aber nicht nur in luftigen Höhen, auch zu Land wird einiges geboten. Unter anderem eine Motorradmesse der Marke KTM. Auf die kleinsten Gäste wartet eine Kinder-Hupfburg. Und bei Grill, Imbiss und Kuchenbuffet ist auch kulinarisch für jeden Geschmack etwas dabei.

Als Eintritt zum Familien-Flugfest, das bei jedem Wetter stattfindet, wird eine freiwillige Spende erbeten. Familien-Flugfest. Samstag,

24. August, und Sonntag, 25. August, Flugplatz Friesach-Hirt. Tel. (04268) 28 88