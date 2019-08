Sechs Wochen lang hatten Kinder der verschiedensten Altersgruppen die Gelegenheit, ihre Tenniskenntnisse zu erweitern und Geübtes anschließend in einem Turnier zu präsentieren.

Eine Auswahl der Schützlinge mit Lapusch, Fischer und drei Trainern © kk/Gemeinde

Beim Tennisclub Cobra Launsdorf wird großes Augenmerk auf die Nachwuchsarbeit gelegt. Unter der Leitung des Clubobmannes Michael Lapusch fand in diesem Sommer die 19. Auflage des Projekts „Kindertennis“ statt. Erfahrene Tennislehrer feilten sechs Wochen an der Schlagtechnik der 40 teilnehmenden Nachwuchshoffnungen aus der Gemeinde St. Georgen am Längsee, mit der die Schützlinge beim Abschlussturnier brillieren konnten.