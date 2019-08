Nachwuchsband "Rock Dragons" Vier junge Musiker haben Rock im Blut

Facebook

Die vier Musiker in ihrem Proberaum in Althofen © Wilfried Gebeneter

Sauber und klar spucken die Boxen die Töne aus. Ein Riff, das spätestens seit dem Kinofilm „Zurück in die Zukunft“ auch der breiten Masse bekannt ist. Und zwar Chuck Berrys Klassiker „Johnny B. Goode“. Nach und nach setzen Schlagzeug, Rhythmusgitarre und Bass ein und der Sänger erzählt das Lied des Buben aus Louisiana, der mit seiner Gitarre berühmt wurde. Wer hinter dieser Coverversion vier Mit-Vierziger erwartet, der täuscht sich. Gespielt wird sie von den neu gegründeten „Rock Dragons“ – eine Band mit Musikern im Alter zwischen zehn und 13 Jahren. Zur Band zusammengefunden hat man in der Musikschule in Althofen, Mentor ist Musikschullehrer Sebastian Scheiber. Seit einem knappen Jahr sind die „Rock Dragons“ – sie bestehen aus Alexander Schmidhofer (12), Elias Eichhöbl (13), Maximilian Schriebl (12) und Logan Krenbucher (10) – als Band aktiv. Rund 15 Auftritte haben sie bereits hinter sich. Im Repertoire haben die vier Musiker aus dem Althofener und Friesacher Raum Lieder von Guns‘n Roses oder AC/DC. Später wollen sie selbst Lieder schreiben. Wenn sie in die fernere Zukunft blicken, haben sie ein weiteres Ziel. „Einmal beim Donauinselfest zu spielen, wäre schon lässig“, sagt Eichhöbl. Ein weiterer, besonderer Auftritt wartet auf die vier Musiker aber bereits im Oktober. Da treten sie als Vorgruppe des „Nockalm Quintetts“ auf.