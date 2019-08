Schwerer Arbeitsunfall in einem Steinbruch im Bezirk St. Veit. Ein Arbeiter (38) stürzte mit einem beladenen Muldenkipper über eine Böschung in einen Wald.

© FF Metnitz

Ein 38 Jahre alter Arbeiter aus dem Bezirk Klagenfurt lenkte Dienstagnachmittag einen mit Gestein beladenen Muldenkipper im Bereich eines Steinbruches im Bezirk St. Veit an der Glan. Dabei kam er mit dem Fahrzeug zu weit nach links und rutschte über die Böschung auf den darunterliegenden Weg und in weiterer Folge in den angrenzenden Wald.