Über das Vermögen der Firma Me-Mo Anlagenbau GmbH aus Metnitz wurde am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren eröffnet.

Am Landesgericht Klagenfurt wurde am Dienstag über die Insolvenz verhandelt © (c) Coloures-Pic - Fotolia

Am Dienstag wurde laut dem KSV von 1870, über das Vermögen der Firma Me-Mo Anlagenbau GmbH aus Metnitz am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist im Bereich der Personalbereitstellung mit dem Schwerpunkt Schlosserei, Industriemontagen und Schweißausbildungen tätig. Vom Konkurs betroffen sind sieben Dienstnehmer, die genaue Zahl der Gläubiger ist derzeit nicht bekannt. Die Passiva betragen 385.000 Euro, die Aktiva 435.000 Euro. Hieraus, informiert der KSV, ergibt sich zwar keine rechnerische Überschuldung, mit alsbaldigen Zahlungseingängen der offenen Forderungen sei jedoch nicht zu rechnen. Als Insolvenzursache gibt die Me-Mo Anlagenbau GmbH zum einen eine aushaftende Forderung von 230.000 Euro an. Und auch "Umbuchungen zugunsten anderer Gesellschaften und Abbuchungen ohne Rücksprache mit dem Geschäftsführer wurden eigenmächtig vorgenommen“.