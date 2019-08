Die St. Veiterin Margot Passegger, Europameisterin und Vizeweltmeisterin, ist im Tennis erfolgreich. Zuletzt gewann sie die Amsterdam Open in ihrer Altersklasse.

Passegger bei der Europameisterschaft in Pörtschach © Privat

Von Staats- über Europa- bis hin zur Vizeweltmeisterin – die 73-jährige St. Veiterin Margot Passegger hat im Laufe ihrer sportlichen Karriere als Tennis-Ass jede erdenkliche Auszeichnung bereits mehrmals erhalten. Ihr letzter großer Erfolg liegt noch nicht lange zurück – im Damen-Doppel mit ihrer Freundin, der Schweizerin Susy Burggraf, erreichte die Kärntnerin beim International Amsterdamer Open in der Seniorenklasse den ersten Platz. „Ich spiele schon seit meinem 12. Lebensjahr Tennis, immer in der höchstmöglichen Klasse. Meine größten Erfolge erzielte ich aber erst seit ich 40 bin und in der Seniorenklasse spiele“, sagt Passegger mit einem Lachen.