„Genusswiesn“-Trio Ruhdorfer, Taupe und Hoi (von links) © Markus Traussnig

"Taupes Genusswiesn“ wird am 658. Wiesenmarkt wieder ein Stück wachsen. Die Küche wird erweitert, auf der Terrasse wird es heuer eine Bar geben. „Cocktails machen den Wiesenmarkt noch entspannter“, schmunzeln die Chefs Harald Taupe, Robert Ruhdorfer und Dietmar Hoi.

Das sind aber längst nicht alle Änderungen: Die Genusswiesn wird heuer komplett plastikfrei. „Sogar die Müllsäcke werden aus biologisch abbaubarem Material sein“, so Taupe. Diesbezüglich gibt es eine weitere Premiere, Red Bull gibt es in der Hütte erstmals nicht mehr in Dosen, sondern in Glasflaschen. „Damit versuchen wir, unseren Beitrag zu Klima- und Umweltschutz zu leisten“, so Hoi.