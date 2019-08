Facebook

Bezirksjugendlager der Feuerwehr in Zeltschach © KK/BFK

Das diesjährige Bezirksjugendlager ging in Zeltschach über die Bühne. 100 Jugendliche mit rund 30 Betreuern nahmen von Freitag bis Sonntag vergangener Woche daran teil. Nach dem Aufbau der Zelte und der standesgemäßen Flaggenparade stand bei der Lagerolympiade am Sportplatz der Spaß im Vordergrund. Bei der Lehrvorführung durch Bezirksausbilder Johann Kreuzer griffen die Jugendlichen selbst zum Feuerlöscher. Weiters standen eine Wanderung nach Friesach zum Burgbau sowie ein Besuch in der Freizeitanlage auf dem Programm. Am Sonntag feierten die Jugendlichen mit Pfarrprovisor Robert Wurzer einen Wortgottesdienst in der Pfarrkirche Zeltschach. Zur Abkühlung gab es auch ein Eis, gesponsert von der Landjugend (Mädlleiterin Bettina Trattner, Obmann Lukas Janz) sowie der Trachtengruppe mit Obfrau Susanne Janz.