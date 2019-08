Kleine Zeitung +

Spielberg, Friesach Elfriede Wulz ist zu ihrem Idol Cal Crutchlow "gerast"

Für Elfriede Wulz vom gleichnamigen Zweiradhandel in Friesach ging ein Traum in Erfüllung. Sie traf beim MotoGP in Spielberg ihren persönlichen Superstar Cal Crutchlow.