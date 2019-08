Facebook

Vitamine sind vor allem in der kalten Jahreszeit wichtig. Durch Gemüse und Salate kann der Vitaminhaushalt im Winter ins Gleichgewicht gebracht werden. Wie das Gemüse und die Salate am Besten gesetzt werden, wird in einem Vortrag am Dienstag, dem 20. August, ab 18 Uhr in der Gärtnerei Sattler nähergebracht. Vortragender ist Gärtnermeister Kosch Michael. Die Kosten für den Kurs betragen 3 Euro.