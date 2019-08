Facebook

Die Landjugend Pisweg freut sich auf „Rock the Mountain 7.0“ © Veranstalter

Mittlerweile hat sich „Rock the Mountain“ einen festen Platz in der sommerlichen Veranstaltungslandschaft in St. Veit erworben. Darüber freuen sich Andreas Kogler und Lisa Steinwender, Obmann und Mädelleiterin der Landjugend Pisweg. So verwandelt sich der Sportplatz in Pisweg wieder zur Festwiese, auf der auch in diesem Jahr „Die Silberbacher“ für Musik sorgen werden. Die Band hat im letzten Jahr ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert.