Am 1. September findet das 16. Metnitztaler Wildfest statt. Am Programm stehen Kulinarik, Hundevorführung, Hirschröhrwettbewerb und alles rund ums Jagen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 1. September serviert die Genussregion wieder Wildbret © Sarah Holzer

Gegrilltes Rotwild, Wildnudel oder Gulasch mit Wild – diese und noch viele weitere Spezialitäten werden heuer, nach einem Jahr Pause, wieder am Metnitztaler Wildfest am 1. September in der Festhalle Metnitz angeboten.