Fünf Stunden dauert die Wanderung durch das Moor © KK/Walter Fritz

Obwohl es so nah ist, ist es für viele trotzdem noch immer ein echter Geheimtipp – das Hörfeldmoor an der kärntnerisch-steirischen Grenze. Das Naturschutzgebiet erstreckt sich beginnend in der steirischen Gemeinde Mühlen auf einer Länge von fünf Kilometern bis in den Süden der angrenzenden Kärntner Gemeinde Hüttenberg. Gäste und auch Einheimische können das Moor jetzt bei geführten Wanderungen erkunden.