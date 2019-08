Freundesgruppe buchte vermeintliche Villa in Kroatien. Nach zwei Anzahlungen war der Anbieter nicht mehr erreichbar und das Geld weg.

Symbolbild © JuliaNaether - stock.adobe.com

Eine Woche Sommerurlaub in einer Villa in Istrien: Die Bilder der Internetseite wirkten einladend, der Preis war fair. Die elfköpfige Freundesgruppe fand die Website „PrivateCornerHoliday.com“. Die St. Veiter entdeckten die vermeintliche Ferienvilla auch auf Google Maps. Urlaub in der Villa haben die Kärntner nie gemacht, 2500 Euro sind sie trotzdem los.