Symbolfoto © APA/POLIZEI

Eine anonyme Anzeige führte die Polizei in St. Veit auf die Spur eines 21-jährigen bosnischen Staatsbürgers. Ermittler der Suchtgiftgruppe des Bezirkspolizeikommandos konnten dann nach längeren Erhebungen am Montag in der Wohnung des Mannes in St. Veit insgesamt 16 Cannabispflanzen, die in einer professionell betriebenen Indoor-Anlage aufgezüchtet wurden, sicherstellen. Weiters wurden illegale Suchtmittel und mehrere Suchtmittelutensilien sichergestellt. Der 21-Jährige wurde angezeigt.