Auch "Nino aus Wien" ist mit von der Partie © APA/HERBERT PFARRHOFER

Nach der Absage des beliebten Acoustic Lakeside-Festivals in Sittersdorf und des Rock am See in St. Andrä rettet das Fuzzstock-Festival am Klippitztörl am 6. und 7. September den diesjährigen Kärntner Musiksommer. „Fuzzman & The Singin’ Rebels“, „Der Nino aus Wien“ und „Voodoo Jürgens“ sind Liebhabern der alternativen Klänge in Österreich schon seit Jahren ein Wurm im Ohr. Werden sie doch im Radiosender FM4 rauf und runter gespielt.