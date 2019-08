Am Samstag geht in Thalsdorf wieder die „Super Power Night“ über die Bühne. Für Stimmung sorgen auch in diesem Jahr "Flashback". Karten kosten im Vorverkauf acht und an der Abendkasse zwölf Euro.

Flashback facebook © Flashback

Der kleine Ort Thalsdorf wird Anfang August alljährlich zum großen Party-Zentrum im Bezirk. Der Grund ist die „Super-Power-Night“, die von der örtlichen Feuerwehr organisiert wird. Am Wochenende ist es wieder so weit, Gäste aus ganz Kärnten werden sich am Samstagabend in Richtung Gasthaus Joas aufmachen. Für Stimmung sorgt auch in diesem Jahr wieder die Kärntner Partyband „Flashback“, fünf junge Musiker, die die Halle mit aktuellen Hits, Rock, Pop und Schlagern zum Beben bringen werden. Auch „DJ Auge“ ist wieder mit dabei. Damit die Partygäste unbekümmert feiern können, steht ein Gratis-Shuttlebus ab dem Postamt St. Veit, Taupe in Brückl und Gemeindeamt Althofen zur Verfügung. Retourfahrten gibt es stündlich. Karten für die heiße Nacht kosten im Vorverkauf acht und an der Abendkasse zwölf Euro. Erhältlich sind sie bei allen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Thalsdorf und im Gasthaus Joas.



Super Power Night. Samstag, 10. August, Joashalle Thalsdorf, 21 Uhr.

www.ff-thalsdorf.at