Beim Schneiden von Stauden rutschte Mittwochnachmittag ein 66-jähriger Landwirt auf seinem Gehöft mit der Motorsäge ab und schnitt sich in den Unterschenkel. Der Verletzte wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verletzte wurde ins Klinikum geflogen © Weichselbraun

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf einem Bauernhof in Glödnitz. Der 66-jährige Landwirt schnitt mit seiner Motorsäge Stauden. Dabei rutschte der Bauer mit der Säge ab und schnitt sich in den linken Unterschenkel.