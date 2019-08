Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An jener Stelle der Friesacher Bundesstraße (B 317) bei Mölbling, an der am Montag vier Menschen starben, brennen Kerzen © Wilfried Gebeneter

Kerzen markieren am Rand der Friesacher Bundesstraße (B 317) bei Mölbling jene Stelle, an der am Montag zwei Männer, eine Frau und ein neunjähriges Mädchen starben. Der Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist in Friesach, der Heimat des 44-jährigen Lenkers und seiner um acht Jahre jüngeren Lebensgefährtin, Tagesgespräch. Trauerbekundungen in den sozialen Netzwerken zeugen von der Beliebtheit und Strahlkraft des Paares, das im Hirter Braukeller tätig war. Geschäftsführer John Cuznar: „Beide waren langjährige Mitarbeiter. Der Schock bei der ganzen Belegschaft sitzt tief. Für uns ist es jetzt sehr schwer, den Alltag zu bewältigen.“