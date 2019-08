St. Veiter wollte übers Internet eine Unterkunft in Kroatien buchen. Nach der Überweisung eines Geldbetrages tauchte der Anbieter unter.

Ein Hotel in Kroatien wollte der Kärntner buchen. Er blieb auf den Kosten sitzen © GEORG HOCHMUTH

Ein 24 Jahre alter Mann aus St. Veit/Glan ist bei der Suche nach einem Urlaubsquartier in Kroatien via Internet Betrügern aufgesessen. Er zahlte in zwei Raten einen vierstelligen Eurobetrag auf ein britisches Konto.