Wadl, Egger und Subosits retteten heute ein Menschenleben © Michaela Auer

Dramatische Szenen am Montagvormittag in St. Veit. Ein St. Veiter Geschäftsmann in Ruhe brauch in der Innenstadt zusammen, er erlitt eine Herzattacke. "Ich habe noch mit ihm geredet, auf einmal wurde er ganz weiß im Gesicht", sagt Unternehmer Peter Subosits, der in St. Veit einen Pelzhandel betreibt und ein guter Bekannter des Mannes ist. "Mit einem Schmerzlaut ist er dann zusammengebrochen".