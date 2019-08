Der Nahversorger von Familie Zauchner, „Tante Emmas Erben“, verlässt Völkermarkt, um sich in Klein St. Paul niederzulassen. Neue Konzeptideen werden umgesetzt.

Selina, Vanessa und Remo Zauchner mit Markus Pitschedell (rechts), Vanessa Zauchners Mann © Privat

Nicht einmal neun Monate ist es her, dass „Tante Emmas Erben“ mit ihrem Einkaufsladen wie anno dazumal in der Klagenfurter Straße in Völkermarkt eingezogen sind. Jetzt hängt ein Schild im Fenster mit der Aufschrift „Wir übersiedeln!“.