"Nur eine Stunde Ruhe!" wartet auf die Kinogäste © Fidélité Production/Pascal Chantier

Sogar mit Popcorn und Zuckerwatte: In St. Veit wird am Freitag, 9. August, zum Open-Air-Kino in den Grabengarten geladen. Gezeigt wird die Komödie "Nur eine Stunde Ruhe!". Einlass ist ab 20 Uhr, das Kino selbst startet um 21 Uhr, der Eintritt ist frei. Veranstalter des Sommerkinos ist die Sozialistische Junge Generation.