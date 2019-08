Lokalaugenschein: Italienischer Top-Club weilt zwei Wochen in der Herzogstadt. Club-Leitung von Bedingungen begeistert.

Die Jacques Lemans Arena, derzeit wieder „Heimstätte“ von Udinese © Gert Köstinger

Aller guten Dinge sind drei! An dieses Sprichwort hält sich der italienische Serie A-Fußballclub „Udinese Calcio“. Die Kicker aus der friulanischen Hauptstadt sind mittlerweile zum dritten Mal für das Sommer-Trainingslager in St. Veit zu Gast. Die Saisonvorbereitung in Kärnten ist für den italienischen Erstligisten sportlich sehr wichtig.