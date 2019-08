Michael Muntean übernimmt die Leitung des Kur- und Rehazentrums in Althofen. Vorgänger Henry Puff ist im Ruhestand.

Michael Muntean (46), zuletzt Leiter der Lungen Rehabilitation im Humanomed Zentrum Althofen, übernimmt mit 1. August 2019 die Position als Ärztlicher Leiter des Kur- und Rehabilitationszentrums in Althofen. Er übernimmt damit die Agenden seines Vorgängers Henry Puff, der sich nun in den Ruhestand begibt. “In meiner neuen Funktion steht vor allem die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Vordergrund. Ich freue mich, meine langjährige ärztliche Erfahrung in dieser neuen Managementfunktion zum Wohle unserer Patienten einzubringen“, sagt Muntean.