Zweitagesfest „Edlseer“ spielen für Straßburger Feuerwehr auf

Die FF Straßburg lädt zum zweitägigen Fest. Am Samstag sind „Die Edlseer“ zu hören, am Sonntag dann „Tiwi“.

„Die Edlseer“ spielen am Samstag in Straßburg zum Tanz auf © KK/Veranstalter

Wenn die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Straßburg zum Fest laden, wird ordentlich gefeiert – nämlich gleich zwei Tage lang. Los geht es bereits am Samstag. Um 16 Uhr messen sich die Kameraden beim großen Abschnittsleistungsbewerb des Gurktales beim Bewerbsplatz in der Bahnstraße. Die Siegerehrung um 20 Uhr findet dann vor dem Rüsthaus statt. Nach den Wettkämpfen beginnt der gemütliche Teil, im Festzelt kann das Tanzbein geschwungen werden. Für die passende Musik sind „Die Edlseer“ zuständig.

Am Sonntag beginnt das Fest um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen. Zum Tanz spielt die Gruppe „Tiwi, Tiroler Wind“ auf. Freuen können sich die Besucher auch auf einen Glückshafen mit wertvollen Preisen. Die Karten für das Sommerfest am Samstag kosten 10 Euro und sind bei allen Mitgliedern der Feuerwehr erhältlich. Am Sonntag ist der Eintritt ins Festzelt frei.

Feuerwehrfest. Samstag, 3. 8., ab 16 Uhr und Sonntag, 4. 8., ab 10.30 Uhr. Straßburg, Festzelt.