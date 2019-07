Facebook

Derzeit wird gerade an der Brücke gearbeitet, dort wird auch die Anschließungsstraße errichtet © Gert Köstinger

Die erste Baustufe für das Siedlungsgebiet Krumfelden in Althofen rückt immer näher. Voraussichtlich mit 1. September will die Stadtgemeinde Althofen mit den notwendigen Bauarbeiten beginnen, damit die ersten Häuslbauer noch heuer starten können. Insgesamt 50 Parzellen für Einfamilienhäuser stehen auf fünf Hektar Fläche zur Verfügung. „Jetzt werden vorerst 21 Bauparzellen bereitgestellt. Es gibt etliche Interessenten, aber wir haben noch Platz“, so Amtsleiter Hubert Madrian. Fünf Parzellen – im Durchschnitt 800 Quadratmeter groß – können um 38 Euro pro Quadratmeter noch erworben werden.