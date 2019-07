St. Veit"VITA" startet mit Hausbesuchen für Senioren

Seniorenbegleitung in den eigenen vier Wänden ist der neue Schwerpunkt von „VITA – vital im Alter“ mit zwei Standorten in St. Veit.

Sujetfoto © Fotolia/Robert Kneschke

Die "VITA"-Seniorenbegleitung in St. Veit ist seit zwei Jahren an den beiden Standorten Dr.- Arthur-Lemisch-Straße 59 und Personalstraße 2 erfolgreich in Betrieb. Interessierte Senioren können am abwechslungsreichen Programm – vom Gedächtnistraining über Bewegung bis zu kreativem Gestalten – teilnehmen. „Künftig werden wir das Angebot auch um Hausbesuche erweitern“, kündigt Gabriella Lesjak von "VITA" an.