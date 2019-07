Nach Blitzschlag Feuerwehren verhindern größeren Waldbrand in Eberstein

Ein Baum hatte Donnerstagabend in St. Oswald nach einem Blitzschlag Feuer gefangen. Drei Wehren rückten aus und verhinderten ein Ausbreiten der Flammen.

Auch die FF Eberstein stand im Löscheinsatz © FF Eberstein

Donnerstagabend um 20.40 Uhr heulten in der Gemeinde Eberstein die Sirenen. Drei Feuerwehren (FF Eberstein, Klein St. Paul, Brückl) rückten zu einem beginnenden Waldbrand in St. Oswald aus. Ein Blitz hatte dort in einen Baum eingeschlagen.