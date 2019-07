Facebook

Die Lenkerin wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert © Rehfeld

Ein Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10.25 Uhr auf der Görtschitztal Straße (B 92). Eine 27-jährige Frau aus Klein St. Paul war zu dieser Zeit mit einem Pkw von Brückl in Fahrtrichtung Eberstein unterwegs. In St. Walburgen, Gemeinde Brückl, wollte sie einen Pkw überholen. Während des Überholvorganges bog der Lenker des Fahrzeugs, ein 29-jähriger Mann aus Klein St. Paul, plötzlich nach links zu einem Parkplatz ab.