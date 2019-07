Spectaculum Am Wochenende Feuer und Flamme für Friesach

Samstag und am Sonntag geht in Friesach das Mittelalterfest Spectaculum über die Bühne. Ein Blick hinter die Kulissen.

Es gibt auch wieder eine Feuershow © Gert Köstinger

Bezahlen mit Friesacher Pfennigen, Schwertkämpfe, ein Einzug der Fürsten am Hauptplatz und Feuershows erwarten die Besucher unter anderem beim Mittelalterfest Spectaculum, das an diesem Wochenende in Friesach stattfindet. Die 21. Auflage des Festes, das die gesamte Stadt verzaubert, wird morgen, Samstag, um 13 Uhr von den Fürsten eröffnet. Neben den Fürstenkindern, die mittelalterliche Tänze aufführen, mittelalterlicher Musik, dem „Goukelspil“, Ritterkämpfen und vielem mehr, endet der Tag um 0.15 Uhr mit einer Feuershow. Weiter geht es am Sonntag um 11 Uhr mit Comedy, Magier, Schwertkämpfen, Fanfarenzug und weiteren Showeinlagen, die um 18 Uhr enden. Insgesamt 80 Händler und Handwerker zeigen beim Fest ihr Können.