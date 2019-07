Eine Runde weiter: Florian Hausdorfer (24) aus dem Kärntner Gurktal überzeugte Bachelorette Gerda Lewis am Mittwochabend erneut. Er darf in der Villa bleiben.

Gerda Lewis überreicht Florian aus dem Gurktal am Mittwochabend die zweite Rose, er bleibt im Rennen © KK/Screenshot RTL

Er durfte wieder eine Rose in Empfang nehmen, der Gurktaler Florian Hausdorfer ist damit wieder eine Runde weiter. Auch in der zweiten Folge der RTL-Sendung "Bachelorette" am Mittwochabend überzeugte der begeisterte Sportler Bachelorette Gerda Lewis.