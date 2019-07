"Mercato Italiano"Vier Tage italienischer Markt am St. Veiter Hauptplatz

Facebook

Der Hauptplatz wird Standort des Marktes © KK/Gemeinde

Vom 22. August bis 25. August findet ein italienischer Markt am St. Veiter Hauptplatz unter dem Titel „Mercato Italiano“ statt. Rund 15 Aussteller werden kulinarische aber auch italienische Non-Food-Produkte anbieten. Italienische Livemusik und ein Kinderrahmenprogramm laden die Gäste an diesen Tagen zum Gustieren und Verweilen ein. „Wir gehen damit weiter unseren konsequenten Weg, mit ausgesuchten Veranstaltungen die Innenstadt zu beleben. Wichtig ist uns, dass Innenstadt, Kaufleute

und Gastronomie gleichermaßen profitieren. So arbeiten wir gemeinsam an einem positiven Image unseres Stadtzentrums“, sagt Bürgermeister Gerhard Mock.