Musikfest "Mühlenrauschen"Sie holen "Kreisky" und "Cari Cari" in die St. Veiter Mühle

Verein „Kultur in der Mühle“ unter Obmann Michael Lagler organisiert zweitägiges Musikfest in St. Veit. Auch „Kreisky“ kommt. Start am 26. Juli.

Michael Lagler und sein Team holen nationale und internationale Musikgruppen in die Mühle auf das Wayerfeld © Markus Traussnig

Musik aus den unterschiedlichsten Genres, spezifische Workshops und ein außergewöhnlicher Ort – all das ist das „Mühlenrauschen 2019“. Das Musikfestival wird zum zweiten Mal inner- und außerhalb der alten Mühle am Wayerfeld in St. Veit stattfinden. Hinter der Organisation steckt der gemeinnützige Verein „Kultur in der Mühle“, Obmann Michael Lagler ist seit zehn Jahren beim Verein, er hat übrigens selbst jahrelang als DJ aufgelegt.