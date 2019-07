Zweitägiges Fest mit „Flashback“ am Samstag und einem Frühschoppen mit der Stadtkapelle Althofen am Sonntag.

Starkes Team: Die Freiwillige Feuerwehr Althofen lädt in ihrem 135. Bestandsjahr zum großen Fest in das Zelt beim Rüsthaus © KK/FF Althofen

Wer so oft ehrenamtlich für den Nächsten im Einsatz steht, der muss sich manchmal auch Zeit nehmen, um zu feiern. Und das macht das Team der Freiwilligen Feuerwehr Althofen am kommenden Wochenende, gleich zwei Tage lang. Am Samstag heizt die Band „Flashback“ im Festzelt bei der Feuerwache ein, Beginn ist um 21 Uhr.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen unter Beteiligung der Stadtkapelle Althofen. Kulinarisch verwöhnen die Einsatzkräfte rund um Kommandant Johann Delsnig und Kameradschaftsführer Patrick Weitensfelder unter anderem mit Wiener Schnitzeln, Käsnudeln und hausgemachten Mehlspeisen. Für die kleinsten Gäste gibt es ein Kinderprogramm mit Hupfburg und Geräteschau. Karten sind bei allen Mitgliedern der Feuerwehr, die heuer ihr 135-jähriges Bestehen feiert, im Vorverkauf um 8 Euro, an der Abendkasse um 10 Euro erhältlich.