Althofen Erster "T&G"-Markt im Bezirk öffnet

Am Mittwoch startet "T&G"-Markt mit acht Mitarbeitern in Althofen. Hauptaugenmerk auf Getränken und Großpackungen.

Filialleiterin Katrin Pfeifhofer (rechts) vor dem neuen Markt in Althofen © Wilfried Gebeneter

Bis zum Schluss hieß es putzen und Regale einräumen. Nun öffnet der neue „T&G“-Markt in Althofen morgen, Mittwoch, seine Pforten – und zwar in der Funderstraße, wo sich zuletzt die Unimarkt-Filiale befand. „Das spezielle Konzept wird die Nahversorgung in der Region entscheidend bereichern. Die Auswahl, der Umfang des Sortiments und die niedrigen Preise lassen sich nur mit einem Großhandelsanbieter vergleichen. Der Markt steht jedoch allen Kunden ohne Mitgliedskarte offen“, freut sich Bürgermeister Alexander Benedikt darüber, dass das Gebäude wieder mit Leben erfüllt wird.