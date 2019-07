Drei Feuerwehren standen am Sonntagnachmittag in Blintendorf/Altglandorf im Einsatz.

Die Feuerwehren rückten kurz vor 14 Uhr aus (Sujetbild) © Jürgen Fuchs

In St. Veit an der Glan heulte am Sonntag kurz vor 14 Uhr die Sirene. In Blintendorf/Altglandorf stand auf einem Acker eine Ballenpresse in Brand. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Hörzendorf-Projern, St. Donat und St. Veit.