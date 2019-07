Facebook

Traktor mit Heu begann zu brennen. © © FF Althofen

Am Samstag geriet ein mit Stroh beladener Traktoranhänger auf der Friesacher Straße bei Dürnfeld in der Gemeinde Kappel in Brand. Die Feuerwehren Kappel am Krappfeld und Althofen rückten aus und bekämpften das Feuer unter anderem mit drei Atemschutztrupps.