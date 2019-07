Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Kind wurde ins Klinikum geflogen. © KK

In der Gemeinde Hüttenberg biss ein Hund einem vierjährigen Buben in den Kopf. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Der Hund, ein zwei Jahre alter Mischlingsrüde, gehört der Familie des Kindes. "Als der Bub im Garten gespielt hat, wurde er plötzlich von dem Hund gebissen", schildert ein Polizist. "Der Bub erlitt zwei offene Bisswunden - eine am Hinterkopf, eine am Oberkopf."