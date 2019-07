Auf Krappfelder Straße Motorradlenker bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Facebook

Der C11 flog den Schwerverletzten ins UKH Klagenfurt © Weichselbraun

Am Donnerstag um 12.40 Uhr fuhr ein 79-jähriger Pensionist aus dem Bezirk St. Veit/Glan mit seinem Pkw auf der Krappfelder Straße (L 83) von Passering in Richtung Althofen. An der Kreuzung mit der Gemeindestraße nach Haidkirchen wollte der 79-Jährige nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer (49) aus Launsdorf.